Coronavirus, nuovo caso a Stimigliano

RIETI - Nuovo caso di Covid-19 in Sabina. È a Stimigliano. Lo comunica via Facebook, il sindaco Franco Gilardi.



"Comunico - dichiara- che anche a Stimigliano è stato riscontrato un soggetto affetto da Coronavirus ,ufficialmente dichiarato dai rispettivi familiari .In attesa dell'ufficialità da parte della Asl di competenza ho già attivato misure preventive. Non appena avrò la nota ufficiale sara' mia cura darne tempestiva comunicazione.Invito la popolazione a mantenere la calma ,questa mattina abbiamo attivato il Coc" © RIPRODUZIONE RISERVATA