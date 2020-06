RIETI - Corre su due ruote la solidarietà in Sabina e travalica anche i confini provinciali con i Bikers Sabini della Sezione Nord-Lazio del CCmotorday che ha sede a Poggio Mirteto, i quali non si sono mai fermati nelle emergenze, men che meno ai tempi del coronavirus.



La storia

I Bikers Sabini del CCmotorday rappresentano una delle 12 sezioni sparse in Italia affiliate a livello nazionale con carabinieri in servizio ed in congedo, forze dell’ordine e simpatizzanti, che hanno dato vita, ormai da anni, ad una rete che nel caso di interventi e necessità fanno squadra a livello nazionale organizzando iniziative e raduni in tutta Italia. I rappresentanti – referenti della sezione di Poggio Mirteto nel direttivo nazionale sono Pierluigi Musiu e Giuseppe Settimi. Due esempi di azioni solidali di respiro nazionale ed internazionale sono i fondi raccolti (circa 20 mila euro) per realizzare un pozzo in Africa e il raduno nazionale fatto lo scorso anno ad Amatrice con bikers arrivati da ogni angolo della Penisola e una donazione finale di 80 mila euro per progetti di ricostruzione. Quest’anno il raduno nazionale si sarebbe dovuto svolgere in Piemonte ma l’emergenza sanitaria ha bloccato tutto e i bikers sono restati in Sabina ma non con le mani in mano.



Le donazioni in Sabina

L’ultima iniziativa in ordine di tempo sabato scorso nell’area tiberina, a Nazzano, presso la Casa Famiglia "Il Desiderio Di Barbiana", una comunità diurna e residenziale per ragazzi autistici, dove i Bikers si erano già recati qualche settimana fa donando letti completi di reti e cassettoni ripostiglio. Questa volta il viaggio, rigorosamente sulle due ruote è servito per consegnare in buone quantità generi alimentari e per l'igiene personale ai ragazzi i quali, quando già sentono rombare le moto e vedono arrivare i bikers saltano di gioia e inizia la festa.

Questa iniziativa di consegna generi alimentari e prodotti per l’igiene non è avvenuta attraverso donazioni esterne ma semplicemente con gli aderenti all’associazione che, come spesso fanno, si sono autotassati per poter contribuire in maniera tangibile a portare un aiuto.

