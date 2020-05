© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il consiglio direttivo del Rotary Club Rieti, vista l’assoluta particolarità del momento, in data 6 maggio scorso ha deliberato le seguenti ulteriori modifiche e deroghe al bando Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Rieti “Premio Rotaract” - IX Edizione - Anno 2020 in memoria del professore Felice Patacchiola:art. 2: il termine di presentazione delle domande è differito al 30 giugno 2020;art. 3: la cerimonia di premiazione si terrà entro il 31 dicembre 2020;art. 4: con riferimento alla "seconda busta", si conferma la possibilità di produzione del solo formato digitale (sia per la tesi che per l'abstract).Restano ferme tutte le altre condizioni e disposizioni del bando, senza ulteriori eccezioni, incluse le modalità di invio (consegna a mano presso il Grande Albergo Quattro Stagioni ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento o spedizione online con ritiro a domicilio).