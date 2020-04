RIETI - Emergenza coronavirus e precauzioni che non sono mai troppe, ma ai bambini, che forse più di altri in questo momento soffrono questa difficile situazione, si vuole comunque regalare un sorriso per la Pasqua.

A Salisano dai 0 agli 11 anni ce ne sono 45, e per loro il Comune ha riservato una sorpresa: quella che di queste giornate, in condizioni normali, tutti loro si aspettano, l’uovo di cioccolata.

L'iniziativa

E così il Comune passa dalla distribuzione di mascherine e generi alimentari alle uova di Pasqua. Questa l’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale di Salisano si rivolge ai piccoli tra 0 e gli 11 anni, e a loro verrà donato l’uovo pasquale del Comune. Ne saranno distribuiti 45.

I messaggi dell'amministrazione comunale

«Stiamo attraversando un periodo difficile – dice il sindaco Gisella Petrocchi - sarà una Pasqua triste, ma presto usciremo da questo momento più uniti ritrovando il senso di comunità. L’Amministrazione comunale continua ad essere a fianco di tutte le famiglie di Salisano cercando di sostenere e fornendo tutto l'aiuto possibile».

Alle parole del primo cittadino si aggiungono quelle del vicesindaco Cristiano Ranieri. «Faremo sentire la nostra vicinanza, donando uova di Pasqua a tutti i bambini residenti sul territorio comunale, in questo momento di emergenza sanitaria che, per contenere la diffusione del contagio da coronavirus, non consentirà purtroppo il tradizionale scambio di auguri e di regali tra famiglie e amici».

