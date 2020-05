L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus movida selvaggia, nessun coprifuoco. Il vicesindaco Sinibaldi contrario a misure restrittive per il weekend: ci penseremo soltanto se i contagi risalgono.Municipale però mobilitata fin oltre la mezzanotte, mentre è in fase di ultimazione la delibera per il ripristino della ztl.