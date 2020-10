Coronavirus, Martina Caramignoli positiva insieme ad altri 9 azzurri: «Per il momento sto bene e non ho sintomi»

RIETI - La nuotatrice sabina Martina Caramignoli è risultata positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stata l'azzurra e campionessa italiana degli 800 e 1500 attraverso i social: «Da poche ore anche io ho scoperto di essere positiva al Covid-19. Per il momento sto bene e non ho alcun sintomo. Mi trovo in quarantena in albergo a livigno,in quanto ero in raduno con la nazionale. Grazie per i molti messaggi che mi state mandando, spero di tornare presto a fare ciò che amo».

Con queste parole la Caramignoli ha dato notizia della sua positività, che segue quella di altri nuotatori, tutti insieme nel ritiro di Livigno. Il contagio di Martina Caramignoli segue quello, come detto, di altri atleti, tra i quali Federica Pellegrini, in quarantena presso la sua abitazione e che aggiorna costantemente i suoi fan riguardo le condizioni di salute.

Sono dieci, in tutto, gli atleti della nazionale risultati positivi nel raduno di Livigno, tutti asintomatici. Si tratta nel dettaglio di Federico Burdisso, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella. Sospesi gli allenamenti, con gli atleti che resteranno in isolamento proprio a Livigno, nella struttura che li sta ospitando.

