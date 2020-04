© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' a misura di impresa e di facile utilizzo il servizio di informazione “ripartireimpresa” ideato da Unioncamere e Infocamere, condiviso dalla Camera di Commercio di Rieti: una bussola per le aziende chiamate a districarsi tra i tanti provvedimenti, nazionali e regionali, diretti al contenimento della diffusione del virus e al sostegno dell’economia reale.Raggiungibile all’indirizzo https://ripartireimpresa.unioncamere.it/, il portale consente una ricerca mirata delle norme adottate a livello centrale e locale e dedica particolare attenzione alle opportunità di sostegno economico.«La navigazione è semplice e intuitiva. - illustra il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Giorgio Cavalli - Selezionando l’attività svolta e la regione in cui viene esercitata, è possibile prendere visione delle misure di principale interesse: quali attività possono restare aperte? A quali misure fiscali del Decreto Cura Italia si può accedere? Quali sono i servizi di assistenza disponibili e quali iniziative di sostegno stanno prendendo le Camere di commercio?».«La navigazione per settori - aggiunge il Segretario generale dell'Ente camerale reatino, Giancarlo Cipriano - consente di ottenere informazioni puntuali e sintetiche su diversi aspetti fondamentali della normativa in vigore. Oltre alla possibilità di operare, infatti, l’impresa potrà conoscere rapidamente quali sono le modalità di accesso negli impianti e nei locali di lavoro consentite, gli obblighi di pulizia e sanificazione dell’impresa, quelli inerenti l’organizzazione aziendale o la sorveglianza sanitaria sui dipendenti».Insieme a questo, in rilievo, dalla pagina di accoglienza si accede rapidamente alle informazioni più utili, ai documenti e ai servizi di assistenza che grandi istituzioni e organizzazioni imprenditoriali pubblicano sul web; inoltre, è presente una selezione (in evidenza) di notizie continuamente aggiornate e un servizio di assistenza tecnica per gli eventuali problemi di fruizione. Infine, nel corso dei prossimi giorni sarà attivato un servizio di assistenza professionale diretta per rispondere in modo puntuale alle eventuali richieste degli imprenditori sulle misure più significative di proprio interesse.