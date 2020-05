© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ da sempre uno dei maggiori punti di aggregazione (quando si poteva e quando potrà tornare ad esserlo) a Poggio Mirteto Scalo, il Bar dello Sport di Sandro Baldoni che insieme alla moglie Romana gestisce con le figlie a conduzione famigliare sulla via Ternana nel cuore della frazione mirtense.Bar frequentatissimo in tempi lontani dal coronavirus con una serie di servizi oltre al bar, tabacchi e pagamenti bollette nonché le lotterie istantanee, balzò agli onori della cronaca qualche anno fa quando regalò una mega vincita (tra le prime in assoluto in Italia) col Gratta e Vinci del Turista per Sempre ad un avventore di passaggio.Da circa un anno il Bar dello Sport è anche edicola. Un importante punto vendita di quotidiani nella popolosa frazione mirtense che oltre la gente del posto attrae anche parecchie persone di passaggio. «Siamo un presidio di informazione vendendo giornali e periodici - spiega Sabrina Baldoni che si occupa specificatamente del settore giornali e riviste, avendo creato il Bar dello Sport, la zona ristoro da un lato e quello della vendita quotidiani con altri servizi dall’altro - un servizio che i decreti del governo hanno ritenuto essenziale e quindi non abbiamo mai chiuso la parte dell’edicola. Il Bar è diverso perché prima la chiusura totale, adesso sarebbe consentito l’asporto ma tutti, naturalmente, auspichiamo il prima possibile, un ritorno alla normalità di cui si sente sempre più forte l’esigenza».Il tutto naturalmente nella massima sicurezza. Le ragazze dell’edicola del Bar dello Sport servono la clientela rigorosamente in guanti e mascherina in questo tempo strano dove in due mesi tutto è cambiato. «I giornali si vendono - spiega Sabrina - la gente in Sabina ha ancora voglia di sfogliare il giornale cartaceo. Ogni edicola poi è frequentata da persone con le proprie preferenze. Da noi i giornali che vanno di più sono sin dall’inizio Messaggero e Corriere dello Sport, anche se, ultimamente proprio il quotidiano sportivo ha subito un brusco calo dal momento che lo sport vero e proprio è fermo in tutto il mondo».L’auspicio che arriva alla clientela abituale del Bar dello Sport di Poggio Scalo, è di tenere duro ancora qualche tempo e rispettare le regole che tutto passerà e si tornerà alla normalità quanto prima, una chiacchiera, un sorriso e una battuta accompagnati da un caffè o l’aperitivo, un quotidiano da leggere e la vita riprenderà come e più di prima «speriamo presto - ci dice Sabrina con un sorriso sotto la mascherina - si guarda sempre avanti con positività, è la natura dell’essere umano che ci deve portare ad essere comunque sempre fiduciosi anche nei momenti più difficili».