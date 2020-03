RIETI - "Il nuovo aggiornamento- spiega il sindaco Davide Basilicata- comunicato dalla Asl di Rieti conferma che la situazione per il nostro territorio resta invariata rispetto a ieri. Non risultano nuovi soggetti posti in quarantena residenti nella nostra città ne casi sospetti.



INCESSANTE IL LAVORO DEL COC

"Il Centro Operativo Comunale- aggiunge il primo cittadino- prosegue la sua attività di informazione alla cittadinanza, coordinamento e supporto in questa situazione di emergenza. Le disposizioni governative da oggi in vigore ci impongono come italiani un alto senso di responsabilità di fronte ad una prova tra le più difficili dalla nascita della nostra Repubblica. Siamo tutti chiamati a fare il nostro dovere perché solo insieme, come popolo, supereremo anche questa crisi" . © RIPRODUZIONE RISERVATA