Coronavirus: 6 decessi, 84 nuovi positivi e 95 guariti

Coronavirus: Sei decessi e 84 nuovi soggetti positivi. I guariti sono 95.

Si registrano sei decessi: un uomo di 83 anni (reparto Covid OGP Rieti) e un uomo di 61 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti). Una donna di 90 anni, un uomo di 89, una donna di 93 anni e un uomo di 90 anni (RSA di Borbona). I pazienti ricoverati presso l'ospedale erano affetti da altre patologie.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 84 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (23) – Amatrice (7) – Cittareale (3) – Rivodutri (1) – Borgo Velino (2) - Fara in Sabina (7) – Cantalice (2) - Magliano Sabina (6) – Cittaducale (7) – Torricella in Sabina (1) – Fiamignano (2) – Borgorose (2) – Colle di Tora (1) – Frasso Sabino (2) – Configni (1) – Monte S. Giovanni (1) – Poggio Moiano (5) – Tarano (1) – Greccio (4) – Montopoli in Sabina (1) – Accumoli (1) – Scandriglia (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (1) – Collevecchio (1).

Si registrano 95 nuovi guariti

(40) Rieti – (6) Contigliano – (2) Poggio Mirteto – (2) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Stimigliano – (5) Cittaducale – (2) Tarano – (6) Magliano Sabina – (1) Antrodoco – (4) Borgorose – (3) Cantalice – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Forano – (2) Montopoli in Sabina – (3) Accumoli – (4) Amatrice – (2) Collevecchio – (2) Orvinio – (1) Petrella Salto – (1) Rivodutri - (1) Torricella in Sabina – (2) Colli sul Velino – (1) Casaprota – (1) Montasola.

Numero tamponi eseguiti: 533.

Numero totale dei tamponi eseguiti fino ad oggi in modalità drive-in: 23.890.

Totale positivi in provincia di Rieti:1402.

Ultimo aggiornamento: 15:00

