© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sempre più attività del capoluogo che la consegna a domicilio: da 119 passano a 121.Categoria Punto vendita Indirizzo Zona Consegna TelefonoAlimenti AMATRICIAMO Via della Cavatella 20 Borgo ovunque 0746/202081Alimenti CRAI Via Del Terminillo Campoloniano/Villette Ovunque 0746/790804Alimenti FUSACCHIA MASSIMO Via Garibaldi 68 Centro storico Centro storico 0746/205101Alimenti PASTA ALL'UOVO LA FETTUCCINA Via Garibaldi 42 Centro storico Centro storico 0746/760396Alimenti Formaggeria Reatina Via degli Elci 30 Città giardino zona 389/5632474Alimenti GELO MARE Via Tancia 71 Macelletto / Case San Benedetto Ovunque, spesa minima 25 € 0746/210129Alimenti CONAD LA FORNACE Via Salaria per Roma, 26 Borgo - Porta Aringo Rieti 0746/272409 338/7670078Alimenti TIGRE Via Del Terminillo Piazza Tevere Ovunque 0746/204730Alimenti TIGRE Via Paolessi Regina Pacis Ovunque 0746/497226Alimenti TIGRE Viale Matteucci Città Giardino Ovunque 0746/270760 338/9815268Alimenti TIGRE Piazza Poggio Moiano Quatto Strade Ovunque 0746/204615Alimenti TIGRE Via Raccuini Porta Romana Ovunque 0746/484516 0746/270760 338/9815268Alimenti MC ALIMENTARI DI DI FILIPPO MARIA Piani Poggio Fidoni Piani Poggio Fidoni Zona 0746/210033Alimenti CATTANI ERMANNO ORTOFRUTTA Via Tancia 25 Porta Romana Ovunque 3929621006Alimenti IL FRUTTETO Via Porta Romana 13 Porta Romana Ovunque 0746/496306Alimenti ANTICA PESCHERIA Via Tancia 50 Porta Romana Ovunque 0746/482820Alimenti PANIFICIO BORGO F.LLI PETRONI Via M. Rinaldi 14 Porta Romana Ovunque 0746/201392Alimenti LEO ALIMENTARI DI MASSACESI Via Salvo d'Acquisto Quattro strade Zona 0746/205045Alimenti FRUTTERIA REGINA PACIS Via Paolessi 57 Regina Pacis Zona 0746/497712Alimenti ALIMENTARI SANDRA E SIMONA Via Ferrari 5 Regina Pacis Zona 0746/204149Alimenti PANICONI SIRO Via Paolessi 61 Regina Pacis Zona 0746/496641Alimenti Alimentari Via Castagneto Sant'Elia zona 349/5641759Ferramenta TURANIA / CAPRIOLI (ferramenta) Via Tancia 57 Macelletto / Case San Benedetto Ovunque 0746/271685Fiori Espressioni Floreali Piante e Fiori Via degli Elci 28 Porta Romana zona 392/4561104Lavanderia LAVANDERIA "Nova lavasecco" Via degli Elci Città giardino zona 333/1889548Macelleria DI LORETO (macelleria) Via Matteucci n.24 Città giardino zona 329/8169844Macelleria CIOGLI ENZO (macelleria) Via Porta Romana 28 Porta Romana Zona 0746/204220Macelleria SILVESTRI GIULIANO (macelleria) Via Porta Romana 60 Porta Romana Zona 0746/200123Macelleria F.LLI DI FILIPPO (macelleria) Via Paolessi 55 Regina Pacis Zona 0746/480678Pasti pronti IL COCCIO Pizzeria "PAOLUCCI" Via Paolo Borsellino Città giardino zona 0746/760078Pasti pronti Calde Idee Via Mulino della Salce 10 Madonna del cuore zona 349/0848429Pasti pronti Pizzeria Pan Pier Focaccia Via Tancia 1 Porta Romana zona 371/3878829Pasti pronti Pizzeria LA VALLE Viale Maraini 17 Regina Pacis 0746/200820Pasti pronti LA LANTERNA IN CITTA' Ristorante Via Paolessi 137 Regina Pacis Ovunque 0746/247327 329/6346631Servizi ELETTRICASA Via Palmegiani 57 Campoloniano Ovunque 0746/270224Alimenti per animali SAMPERNA NELLO & MATTEO Via A.M. Ricci, 11-13 Porrara - Centro Storico Ovunque 0746/496603 328/3074328Altri Servizi OTTICA RINALDUZZI Via Cintia 55 Centro Storico Zona 0746/496245 0746/606753Altri Servizi Profumeria Beauty Shop Via L. di Benedetto Regina Pacis 3282083244Alimenti Gelateria Yogorino (Yogurt, gelato) via Cintia 29 Rieti 3299072910Altri Servizi CSA Ass.za telefonia tecnica Via Orchidee n. 2/a Rieti 0746/491120Pasticceria Luna Pasticceria via S. Pertini n. 245/253 Campoloniano Ovunque 340/6684460Pasti pronti Pizzeria Pizza e Fichi via Garibaldi n. 253 Rieti Rieti 346/6819522 Pasti pronti Pizzeria Rugantino Piazza Marconi Rieti 3338723930 Pasti pronti Ristorante Parco alle Noci Sorgenti Santa Susanna Rivodutri 0746/685486 348/8269510Pasti pronti Trattoria da Ciocetta via Velinia n. 15/a Rieti Rieti 3474261532Alimenti Faraglia Torrefazione Olimpica V.le Da Vinci -V.Matteucci Santa Rufina/Rieti Rieti 328/4858569Alimenti Frutteria al mercatino V.le De Juliis Rieti Rieti 0746/491466Alimenti Frutteria al mercatino V.le De Juliis Rieti Rieti 339/7415608 4Alimenti Frutteria al mercatino V.le De Juliis Rieti Rieti 339/5048835Alimenti Frutteria YLBY V.le De Juliis Rieti Rieti 328/2042890Pasticceria Pierantoni V.le Matteucci 29 Rieti Rieti 329/3615487Altri Servizi C.R.R. AUTORICAMBI Via delle Scienze 2 Rieti Su Tutta la Provincia di Rieti 0746/271694 3357796421Lavanderia Arcobaleno Via Martiri delle Fosse Reatine Quattro strade Rieti - Poggio Bustone - Cantalice 335/6042426Alimenti La Vera Norcia Vias Oreste di Fazio, 74 Villa Reatina Rieti e zone limitrofe 0746/497794 329/0299123Pasticceria New Daniel Via Pietro Colarieti 4 Micioccoli Rieti e zone limitrofe 0746/249779 366/3956447Articoli per animali Pascalizi Colomba - PET SHOP Via A.M. Ricci, 1/A Porta Conca Rieti e zone limitrofe 0746/496133 334/2200193Alimenti MONDIALFRUTTA Rieti e zone limitrofe 3478371598Pasti pronti La Trattoria Viale Fassini Madonna del cuore Rieti e zone limitrofe 0746/268104Pasticceria Pasticceria Fiori Viale Matteucci Rieti Rieti città 328/4374562Vendita e assistenza pc Ecotecnica Via Rieti 47 Vazia Rieti e zone limitrofe 0746/228274 328/7291695Foto Rietifoto Via Sacchetti Sassetti 21 Rieti Ovunque 0746/482914 338/3064607Alimenti bar Grillo Verde Via Bel Vedere, 2 Campomoro Ovunque 393/9426644Agricola GIRALDI via Salaria per Roma,11 Porta Romana Rieti 0746/491685 Via A.M. Ricci Rieti Rieti 0746/251182Capsule Caffe Mister Coffee SRLS Via Cintia 43 Rieti Rieti 3493452617 Lavanderia Silvia Paniconi Via Paolessi n° 59 Rieti Rieti 3209683587Alimenti Az. Agricola Sabbatini in collaborazione con Az. Agricola Le Cese Via Villa Falilò 37 / Via Cese 17 Poggio Bustone P. Bustone / Cantalice / Rieti comune 339/6113116Agricola Agrishop via Cicolana Casette ovunque 342/0490666 338/6585225Servizi Pezzotti riparazioni/ vendita/ ricambi/ elettrodomestici p.zza Marconi 13 porta cintia ovunque 0746/482623 337/776818Cartoleria Lo scarabocchio Via Palmegiani Campoloniano Rieti e frazioni 320/4841853Enoteca Sapore Divino Via S. Pertini 53 Campoloniano Rieti 346/3354573Bar Gran caffè la Lira P.zza Cavour 63 Rieti Rieti 346/3251398Pasti pronti Sapori d'altri tempi Via Velinia 10 Rieti Ovunque 0746/484969 348/1338730Pizzeria Cuor di Bufala Via L. Canali 14 Rieti Ovunque 0746/760849 334/7880517Erboristeria SANTUCCI CC. Perseo Rieti Rieti e provincia 335/5919460Pasti pronti Depero Via T. Varrone 36 Rieti Rieti - Cittaducale 0746/251578Pasti pronti La Sosta Via Cipriani snc Campoloniano Rieti - Cittaducale 0746/204773Alimenti Chitarra antica Via Porta Romana 18 Rieti Ovunque 0746/498678 327/0149178Bar Nuovo Café de Paris Via Borsellino 2 Rieti Rieti 389/1877389Erboristeria Via S. Maria Assunta 1 Vazia Ovunque 0746/220081 340/7441367Alimenti Bofrost Surgelati V. degli Artigiani 39 Terni Ovunque 0746/813980Alimenti MAKO agricola Piana Reatina Via Torrente 5A Rieti Ovunque 333/6419593Alimenti Sapore di mare Via Palmegiani 4 Rieti Rieti e provincia 0746/259519 335/5701561Alimenti Stollagli Via della chimica 1 Rieti Rieti e provincia 335/5701561Alimenti Pasta fresca LA SPIGA - Stollagli Via Palmegiani 2 Rieti Rieti e provincia 0746/482587 335/5701561Centro estetico Solo per me Via Chiesa Nuova 155 Rieti Rieti 0746/755295 328/1692498Pescheria Lo squalo blu Via Chiesa Nuova 153 Rieti Ovunque 320/1446605Cartolibreria CREAMY Via dei pini 22 Rieti Ovunque 392/8798197Bevande Sabema Srl - MUSTO Via della Meccanica 6 Rieti Ovunque 348/7476981Pasti pronti CLASSE 88 via S. Pertini 320 Campoloniano Rieti 349/4683176Abbigliamento GRASSI P.zza V. Emanuele 13 Rieti Ovunque 328/3569536Pizzeria DA CICCIO P.zza Melvin Jones 1 Madonna del cuore ovunque 0746/270314 338/9849476Alimenti Azienda Agricola IL CAMMINO DI FRANCESCO V. Piani Sant'Elia Macelletto Ovunque 393/6131209Pasticceria SWEET EMOTION srl V. Emilio Greco fronte ospedale Ovunque 391/13030564Pasti Pronti LA ROCCHETTA V. Pistignano 7 Rieti Ovunque 347/9337829Pizzeria NUOVO SECOLO V. Porta Cintia 4 Rieti Rieti Città 0746/760799 320/0142034Fiori FIORDI LIZZY V. M. Fosse Reatine 43 Villa Reatina Ovunque 338/1140523Abbigliamento FUNNY KIDS Via Raccuini 33 Porta Romana Rieti 349/7976991Cartoleria PIANETA UFFICIO Via del Terminillo Rieti Rieti 348/9890333Alimenti ROMMARKETALE via Trebiani V.lla Reatina Rieti e Provincia 320/8586527Pasti Pronti LA LOCANDA DELLO CHEF Via Palmegiani 27 Campoloniano Ovunque 327/6834907Gioielleria Non Solo Oro CC. Perseo Rieti Rieti 333/9986931 oppure pagine socialAbbigliamento Domina e Domina kids Viale Maraini 12/14 Rieti Rieti 347/5231202 347/1632857Pasti pronti Centopercento Gusto Via Garibaldi 272 Rieti Rieti e dintorni 0746/760480Enoteca ADHOC Via Cintia 45 Rieti Rieti e dintorni 333/8575810Calzature Manzara Calzature Via Mercadanti Rieti Ovunque 339/5761777Pasti Pronti L'OSTERIA V.lo Fra' Fedele Bressi Rieti Rieti 348/1012386Abbigliamento BRUMS bambini V. Dei Pini Rieti Ovunque 0746/272118 347/6025664Elettronica e PC ECOSTORE di Trippa Ivan Via Isonzo 8 Piazza Tevere Rieti e dintorni 388/5650008Vivaio VIVAIO L'ORTOLANO di Palmerini Sandra Via Tancia 69 Rieti Ovunque 320/2420816Gioielleria Agorà Via Cintia 97 Rieti Rieti e dintorni 328/4037311Bevande Rossi Distribuzione Via Camporeatino 2 Rieti Rieti e provincia 0746/200258 393/1189390Fiori IL BOSCHETTO piante e fiori Via Cavone 116 Piani di poggio fidoni Ovunque 366/4006495Abbigliamento Mode Srls Via Salaria per Roma 27 Rieti Rieti 329/0075454 339/7806803Ristorante Papilla Via Foresta 11 Rieti Rieti 0746/220487Pizzeria No Better Place V: Lungo Velino 13 Rieti Rieti 348/2491315 392/1050948Bar Gelateria La Deliziosa Viale Maraini 71/73 Rieti Ovunque 348/4752354Merceria Piccolo Sogno Via Garibaldi 7 Rieti Rieti 347/5805238Merceria Intimissimi Via Roma 1 Rieti Rieti e Provincia 329/4249107Intimo Calzedonia Via Roma 1 Rieti Rieti e Provincia 329/4249107Abbigliamento IL CAPRICCIO Via Ferroni 45 Regina Pacis Rieti 320/8697181Abbigliamento USA STORE Via Roma 114 Rieti Ovunque 328/8588956PIZZERIA DA POLDO Piazza Cavour 59 Rieti Rieti 0746/200337