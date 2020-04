Confartigianato e Artigiancassa: una piattaforma per le aziende che consegnano a domicilio

La Confartigianato di Terni informa che Artigiancassa ha promosso una iniziativa benefica a supporto delle imprese, in questo periodo di emergenza sanitaria straordinaria.

Si tratta di una piattaforma denominata QuartiereMio (www.quartieremio.com) che offre, alle aziende in condizione di continuare la propria attività secondo la normativa Covid-19, uno strumento gratuito per comunicare che la loro impresa è aperta e si è organizzata con le consegne a domicilio all’interno del proprio quartiere o città.

Le imprese possono registrarsi gratuitamente al network e comunicare al pubblico con uno strumento digitale professionale il proprio servizio di consegna a domicilio. «La consegna a domicilio è una modalità imposta e diffusa dalla necessità indotta dalle misure contro l’epidemia, che però sta entrando nelle preferenze dei consumatori e risponde a esigenze di sanità pubblica che avranno rilevanza anche dopo l’emergenza Covid-19» – dichiara il presidente di Confartigianato Mauro Franceschini. «Il lockdown sta portando a nuove abitudini, alcune delle quali potrebbero permanere anche nella fase post Covid. L’iniziativa è di grande aiuto per le imprese che intendono porsi a servizio dei consumatori in maniera innovativa, e va ad aggiungersi alle altre di Artigiancassa in favore della liquidità delle aziende».

