Martedì 4 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Sono soltanto sei i comuni del Reatino che sembrano resistere all’urto di questa quarta ondata della pandemia. Sui 73 che compongono il territorio della provincia, a oggi, Petrella Salto, Colle di Tora, Castel di Tora, Varco Sabino, Paganico Sabino e Micigliano sono gli unici centri abitati Covid free. Come nei momenti più duri della seconda e della terza ondata, le infezioni hanno toccato la quasi totalità della provincia, lasciando momentaneamente incolumi le realtà più piccole e più lontane dai comuni maggiori. Sommati insieme, in tutto fanno 2.133 abitanti e il più grande è Petrella Salto che conta 1.055 residenti. Negli altri, le persone che ci vivono sono poche centinaia: 356 a Colle di Tora, 267 a Castel di Tora, 186 a Varco, 155 a Paganico e 114 a Micigliano.

Le differenze

Scenari lontanissimi da quelli che dal 23 dicembre si stanno verificando nelle località più grandi. A Rieti, ieri è stato abbondantemente superato il tetto delle 800 infezioni. L’aggiornamento quotidiano fornito dall’Ente evidenzia 827 persone affette da Covid, cifra che fa rimpiangere il record negativo dei contagi del 27 novembre 2020, quando le infezioni sembravano tantissime ma erano “solo” 514. Anche a Fara Sabina ieri è stato centrato un primato mai ricordato in quasi due anni di pandemia: qui, attualmente, i casi sono 280. Il dato più alto è riferibile al 31 marzo 2021, quando i positivi raggiunsero quota 165 e da lì a poco, il 2 aprile, Fara Sabina divenne zona rossa per 15 giorni. Oggi, a scongiurare quel rischio, nonostante i cittadini contagiati siano tanti di più, sono le condizioni, non preoccupanti, dei residenti che grazie ai vaccini riescono a gestire la malattia a livello domiciliare. Se si resta in Sabina, ci si rende conto, che è questa rappresenta il vero bersaglio dell’emergenza. Dopo Fara Sabina sono in allerta Poggio Mirteto con 113 casi, Poggio Moiano con 91, Stimigliano con 72, Forano con 71. Nei pressi del capoluogo, invece, la situazione peggiore riguarda Cittaducale con 83 positivi.