“Rigenerazione urbana, edilizia sportiva e modalità di accesso ai fondi”, convegno a San Giorgio

RIETI - La Scais - Società Consulenza e Assistenza per l’impiantisca Sportiva - in collaborazione con il Comitato Regionale Coni Lazio, organizza il convegno dal titolo “ Rigenerazione urbana, edilizia sportiva e modalità di accesso ai fondi” che si terrà il 30 giugno dalle 15 alle 19 presso la Sala Polifunzionale della Fondazione Varrone, ex Chiesa San Giorgio.



L’evento è patrocinato oltre che dal Coni Lazio anche dal Comune di Rieti, dalla Fondazione Varrone, e dai locali ordini professionali di Ingegneri, Architetti e Geometri con rilascio di crediti formativi.



Sarà un importante momento di formazione e confronto su alcune tematiche, come il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi nel processo della riqualificazione urbana, rivolgendo una particolare attenzione alle opportunità per l’impiantistica sportiva della Provincia di Rieti e alle possibilità di finanziamento poste in essere dal nuovo bando “Sport e Periferie” e dall’Istituto per il Credito Sportivo.



Ad onorare l’evento la presenza del Presidente del Comitato Regionale Lazio Dott. Riccardo Viola, e i rappresentanti di due delle più prestigiose Università del Lazio; il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma - Foro Italico - il Dott. Attilio Parisi e il Coordinatore del nuovo Corso di Laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” dell’Università degli studi della Tuscia, il Dott. Marco Barbanera.

La partecipazione all’evento è gratuita ma con obbligo di pre-iscrizione, inviando una email all’indirizzo segreteria@scais.it e rieti@coni.it.