Rieti, premiati i vincitori del concorso “Io coloro Montasola”. Foto

RIETI - L’amministrazione comunale di Montasola ha premiato i vincitori del Concorso “Io Coloro Montasola", una iniziativa messa in atto nei mesi scorsi, quelli difficili del lockdown che ha coinvolto i piccoli artisti i quali hanno prodotto i loro lavori inviandoli poi al Comune dove una commissione li ha giudicati in base al tema, realizzazione edcetà dell'autore.

Il Concorso

«Un Concorso pensato per ridare "Colore" al nostro Paese in un momento dove tutto sembrava grigio e spento- spiegano a nome del Comune che ha organizzato il Premio, i consiglieri Sofia Fiorentini e Veronica Giani Contini- l’amministrazione comunale ringrazia tutti i partecipanti all'iniziativa. Questi disegni hanno dato luce ad un punto di vista troppo spesso non considerato: quello dei bambini. Per noi è stato un vero piacere ricevere queste piccole opere d’arte, ogni bambino si è impegnato e ha dato il meglio di sé per raccontare, attraverso colori e forme, ciò che rappresenta Montasola per loro. La creatività e la forza dei colori sono state più che sufficienti per trasmettere le loro emozioni».

I premi

I vincitori premiati in Comune dal sindaco di Montasola Vincenzo Leti sono stati: Veronica e Lucrezia Granati, Lia e Tommaso Pucci. Il sindaco oltre i partecipanti ha voluto esprimere gratitudine anche nei confronti dei genitori dei bambini, e della Commissione di valutazione.

