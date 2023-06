I giovani musicisti dell'Alda Merini si fanno onore anche ai concorsi online. I risultati

RIETI - Dopo gli ottimi risultati conseguiti nel Concorso Musicale in presenza “P.Egidi” di Viterbo, sono stati resi noti anche i risultati di alcuni dei concorsi online ai quali hanno partecipato i giovani musicisti dell’Istituto “Alda Merini”. I concorsi musicali online sono principalmente nati e si sono diffusi nel pieno del periodo covid, ma, essendo ancora possibile parteciparvi, gli alunni del nostro Istituto non hanno perso l’occasione durante l’anno di iscriversi e registrare, nel corso delle lezioni a scuola, delle esecuzioni in video che hanno ottenuto ottimi risultati. Gli alunni hanno partecipato a concorsi organizzati un po’ in tutta Italia (4° Concorso Musicale “Paolo Ferro” di Scicli (Rg), 4° Concorso Musicale Nazionale Regina Esperia “Note sul Registro” di Albavilla (Co), 7° Concorso Musicale Nazionale “Scuole in Musica” di Verona) e ovunque sono stati riconosciuti i loro talenti musicali, sia come solisti sia come ensemble strumentali.

Di seguito i risultati riportati:

Classe di violino - prof.ssa Monica Bonanno

4° Concorso Musicale “Paolo Ferro” di Scicli (Rg)

prima media

1° premio Chiara Gira punti 96/100

1° premio Gioia Risio punti 96/100

1° premio Ambra Torda punti 95/100

1° premio Martina Pisani punti 95/100

seconda media

2° premio Melissa Cordeschi punti 93/100

2° premio Syria Tittoni punti 90/100

terza media

1° premio Sofia Rodorigo punti 96/100

2° premio Beatrice Mazzilli punti 91/100

3° premio Marta Santarelli punti 88/100

Classe di pianoforte – prof.ssa Jelena Rudika

7° Concorso Musicale Nazionale “Scuole in Musica” di Verona

seconda media

2° premio Lorenzo Costa punti 92/100

terza media

1° premio Gaia Marchetti punti 97/100

4° Concorso Musicale Nazionale Regina Esperia “Note sul Registro” di Albavilla (Co)

prima media

1° premio Rebecca Rinaldi punti 98/100

seconda media

1° premio Lorenzo Costa punti 95/100

terza media

1° premio Gaia Marchetti punti 98/100

Classe di chitarra – prof.

Gianmario Troiani

4° Concorso Musicale “Paolo Ferro” di Scicli (Rg)

seconda media

1° premio Leonardo Ometto punti 97/100

2° premio Lorenzo Valentini punti 92/100

2° premio Chiara Fabi punti 92/100

3° premio Tommaso Caramignoli punti 88/100

1° premio Ensemble chitarre seconda media punti 96/100

(Maria Viola Bordi, Emma Colantoni, Simone De Cicco, Leonardo Ometto, Chiara Fabi, Lorenzo Valentini, Tommaso Caramignoli)

terza media

1° premio Miriam Dell’Uomo D’Arme punti 97/100

2° premio Silvia Bertoni punti 94/100

2° premio Luca Battilocchi punti 94/100

2° premio Lavinia Evangelisti punti 92/100

1° premio Quintetto chitarre terza media punti 95/100

(Miriam Dell’Uomo D’Arme, Silvia Bertoni, Luca Battilocchi, Lavinia Evangelisti, Beatrice Mannarà)

Tutti i risultati ottenuti mostrano che l’impegno e l’entusiasmo con cui gli alunni si dedicano alla musica portano sempre dei gustosi frutti, per i quali i docenti sono grati e riconoscenti a famiglie ed alunni, che con le loro esecuzioni ed esibizioni coinvolgono gli animi e mantengono ad alti livelli musicali il nome dell’Istituto. Un ringraziamento non può che rivolgersi anche alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Irene Di Marco, per la passione mostrata nei confronti dell’indirizzo musicale.