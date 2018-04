RIETI - Ha preso il via la rassegna musicale Primavera in Musica 2018 con il concerto del Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte), svoltosi sabato 7 aprile alle 21 al Teatro comunale Sant’Agostino ad Antrodoco. Un emozionante percorso che ha toccato brani di musica da camera a cavallo tra Ottocento e Novecento legati dal “fil rouge” del tema amoroso. Sono state eseguite opere di Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, da rilevare la virtuosistica Fantasia di Paul-Agricole Génin su Carmen di François Borne che ha entusiasmato il pubblico per l’esecuzione al flauto traverso di Sandro Sacco. Inoltre, è stata apprezzata la voce del Soprano Maria Rosaria De Rossi che ha saputo eseguire con eleganza brani di Giacomo Puccini ed Erik Satie. C’è poco da aggiungere se non evidenziare l’alto livello artistico del concerto grazie alle interpretazioni dei tre musicisti che insieme hanno incorniciato momenti di grande suggestione. Un ringraziamento va al M° Giuseppe Grassi, Direttore Artistico del Teatro Comunale Sant’Agostino di Antrodoco.

