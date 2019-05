© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La pluripremiata Orchestra dell'Istituto Comprensivo "Bassa Sabina" in concerto nella Settimana Musicale mirtense, la kermesse musicale organizzata dagli Amici del Museo.L'Orchestra, formata da 45 alunni delle scuole medie dell'Istituto (frequentanti il corso musicale) è stata recentemente premiata vincendo i due concorsi musicali a cui ha partecipato a Monterotondo in aprile e recentemente, il 19 maggio ad Orte. La compagine musicale si esibirà domani alle 17, Nella Cattedrale Santa Maria assunta di Poggio Mirteto, nell'ambito della Settimana Musicale mirtense in un concerto con brani musicali tratti da colonne sonore di Ennio Moricone e Nino Rota e canzoni di Adele ed Elisa. Saranno presenti anche i docenti del corso musicale frequentato dai ragazzi: Alberto Fabiani (violino), Fabio e Giorgia Ginevoli (clarinetto), Paolo Fontana (chitarra), Andrea Pacifici (ottoni), Emanuele Stracchi (pianoforte).