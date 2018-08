RIETI - Concerto bandistico in onore e in ricordo di Chiara Capponi, ieri pomeriggio a Longone Sabino. Si sono radunate le bande musicali di Lisciano, Longone e Poggio San Lorenzo in ricordo di Chiara Capponi. E seguito poi un sobrio rinfresco, in piazza, offerto dalla famiglia Capponi.



Chiara Capponi ricordiamo, straordinaria ragazza di 28 anni, morì il 3 novembre 2016, a seguito di incidente stradale. Il raduno delle bande in suo onore si è tenuto perché Chiara, oltre ad essere dottoressa in lingue, suonava nella banda musicale di Roma capitale e di Longone Sabino.



Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA