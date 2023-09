L'Aquila, scontro tra bande armate di coltelli e spranghe: un ferito e una denuncia

Si sono affrontati con spranghe e coltelli all'Aquila a poca distanza dalla sede del Consiglio regionale alla Villa comunale. Notte violenta in via Rendina tra un gruppo di giovani aquilani e uno di nordafricani. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia ma che si sia trattato di questioni attinenti lo spaccio di droga sembra essere più che un sospetto.

La zona, più volte pattugliata dagli agenti della Squadra volante, non ha fino ieri portato a nulla di illegale o comunque pericoloso: giovani del posto che si ritrovano per stare insieme. Quel luogo di ritrovo potrebbe aver dato molto fastidio a ex ospiti di case famiglia che come altri hanno deciso di intraprendere la strada dell’illegalità per avere soldi facili.

Posto che fa “gola” agli spacciatori.

Così un gruppo di nordafricani avrebbe rotto la tranquillità della zona, presentandosi armati. La risposta dei ragazzi che erano sul posto non si è fatta attendere. La contesa tra coltelli e spranghe sarebbe andata avanti per un po’, prima dell’arrivo dei carabinieri avvertiti dai residenti impauriti per quel che stava succedendo. Un nordafricano nel tentativo di rubare alcuni oggetti di proprietà di uno dei contendenti, è stato fermato. La perquisizione che ne è scaturita ha permesso di rinvenire sostanze stupefacenti. Di qui la denuncia in stato di libertà. Le indagini vanno avanti per risalire ai partecipanti la rissa.