Furti, nuova allerta a Castel del Piano. Turni di guardia in zona Monte Tezio

PERUGIA - Furti, nuove allerte. Nelle ultime ore gli allarmi sono scattati nella zona di Castel del Piano e in quella intorno a monte Tezio. Nel popoloso quartiere alla periferia cittadina si sono registrati, secondo quanto raccontano alcuni residenti, dei furti in un caso andati a segno a segno e in altri tentati ai danni di abitazioni momentaneamente disabitate.

Alle pendici di monte Tezio, a seguito dei raid anche in questo caso registrati nelle ultime ore i residenti non solo hanno contattato le forze dell’ordine ma annunciato anche di mettersi a fare dei turni di guardia per provare ad allontanare i banditi.



Ottobre, periodo di picco di furti. Statisticamente e storicamente, infatti, quella iniziata trenta giorni fa è la fase più difficile dell’anno sul versante dell’assalto delle bande alle case e di solito dura fino alle feste di Natale. Una fase che, da domani con il cambio dell’ora, sempre statisticamente è destinata a peggiorare.Puntuali tornano a suonare gli allarmi per i furti. In tutti i sensi, in quello fisico degli allarmi delle case sollecitati dai ladri ma anche in senso lato e cioè delle denunce alle forze dell’ordine e anche delle segnalazioni soprattutto via social network per mettere in guardia residenti e cittadini