Rassegna di concerti per “Luglio Suona Bene a Rieti”

Mercoledì 14 Luglio 2021, 16:25

RIETI - Al via Luglio Suona Bene a Rieti, rassegna di concerti organizzata dell’Associazione Culturale di promozione sociale Musikologiamo, organismo senza scopo di lucro già protagonista in occasione della Festa della Musica. I luoghi dove si ascolterà la musica saranno la Chiesa di San Rufo, accanto al dipinto del bell’Angelo dello Spadarino e Via Garibaldi 276/278 nei pressi del Teatro F. Vespasiano.

Si partirà Venerdì 16 luglio alle 21.30 via Garibaldi con Mario Donatone (voce e pianoforte) plays Ray Charles insieme a Lucio Turco (batteria), Danilo Biggioni (basso) e Angelo Cascarano (voce e chitarra); Venerdì 23 luglio alle 21.00 si esibirà N. A. M. - Note a Margine trio con Massimo Bognetti (chitarra), Fabio Fochesato (contrabbasso), Nicola Bucci (flicorno) sempre in Via Garibaldi. La serie di concerti continuerà Giovedì 29 luglio alle 21.00 nella Chiesa di San Rufo con il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte) e si concluderà Venerdì 30 luglio alle 21.45 in Via Garibaldi con High Class blues di Mario Donatore (voce e pianoforte), Roberto Ferrante (voce, armonica e batteria) e Angelo Cascarano (voce, chitarra e basso).

Un ricco programma di concerti completamente gratuiti e sempre nel rispetto della normativa Anti-Covid 19. Eventi organizzati da Musikologiamo, per info e prenotazioni 339.3977563.