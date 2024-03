Presentato in sala consiliare il piano di riordino del servizio di raccolta del verde

RIETI - Presentato nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, il piano di riordino del servizio di raccolta del verde, progettato da Asm in sinergia con il Comune di Rieti.

A illustrare le novità introdotte sul servizio sono stati il Presidente di Asm, Vincenzo Regnini e per il Comune di Rieti, l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Giuliano Sanesi e l’assessore alla Manutenzione, Decoro Urbano e Frazioni Fabio Nobili.

Nel corso della conferenza stampa sono state presentate le novità che a partire dal 1° aprile riguarderanno il servizio di raccolta di sfalci e potature.

Sono state istituite delle specifiche Giornate Verdi, secondo il calendario già disponibile sul sito internet di ASM, nella quali sarà possibile conferire nelle apposite postazioni nei quartieri di via Giotto, Stadio Manlio Scopigno, parcheggio Centrale del Latte.

Altro elemento di novità illustrato è la possibilità di fornire bidoni per il conferimento di sfalci e potature, ai cittadini di Rieti serviti dal servizio di raccolta porta a porta.



I bidoni, della capacità di 240 lt sono acquistabili al prezzo di 45 euro e verranno consegnati dagli operatori di Asm presso il domicilio dell'ordinante. Sarà possibile ordinare il contenitore telematicamente, accedendo alla apposita sezione del sito internet aziendale. La ricevuta del bonifico unitamente al modulo compilato e a una copia del codice fiscale, può essere inviato all'indirizzo email dedicato: verde@asmrieti.it. In alternativa ci si può recare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, presso gli uffici della sede Asm in via Donatori di Sangue n.7. Sarà possibile acquistare i bidoni anche presso altri fornitori purché conservino le medesime caratteristiche tecniche (attacco Din) per garantire la possibilità di raccolta automatizzata e il colore verde.

Da ultimo, per questo tipo di conferimento, è stato tolto l’obbligo di effettuare la prenotazione telefonica per l’accesso al centro di raccolta di Casapenta. Il sito sarà accessibile ai cittadini residenti nel Comune di Rieti dal lunedì al sabato (salvo eventuali festività) dalle 14 alle 18.

L’assessore alla Sostenibilità Ambientale Giuliano Sanesi: «Collaboriamo per migliorare l’ambiente e il decoro della nostra città.

Questo potrebbe essere lo slogan di questa iniziativa che mira ad efficientare un servizio e tutelare il decoro. Non vedremo più buste di plastica delle più diverse forme e dimensioni fuori dalle case della città che, oltre ad essere brutte esteticamente e a richiedere più passaggi per il corretto smaltimento, impedivano la raccolta automatizzata».

L’assessore alla Manutenzione, Decoro Urbano e Frazioni Fabio Nobili: «le tante modalità con le quali sarà possibile smaltire il verde permetteranno ai cittadini di dare il loro fondamentale contributo al decoro urbano e al rispetto dell’ambiente senza sacrifici. Grazie alla collaborazione con Asm modernizziamo la raccolta e collaboriamo al decoro di Rieti e delle sue frazioni».

Il Presidente Asm Vincenzo Regnini: «Abbiamo voluto riordinare il servizio di raccolta del verde e potenziarlo, d’intesa con il Comune di Rieti, per facilitare i cittadini nel corretto smaltimento di sfalci e potature e al tempo stesso agevolare il lavoro dei nostri operatori ecologici, rispondendo alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali di categoria. L’introduzione dei bidoni nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta va nella direzione di offrire un servizio migliore al cittadino e al tempo stesso rendere meno faticoso il lavoro dei nostri addetti. Voglio ricordare che sarà ritirato solamente il verde contenuto all’interno dei bidoni e che, per chi non se ne dovesse dotare, è comunque possibile conferire il verde presso il nostro centro di raccolta di Casapenta».

Sul sito internet di Asm sono dettagliatamente illustrate le nuove modalità di raccolta del verde oltre che di acquisto dei bidoni, basta collegarsi alla home page del portale aziendale e cliccare sul banner di rimando alla pagina dedicata.