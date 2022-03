Campo polifunzionale di Quattrostrade, il Comune installa la nuova copertura

RIETI - Questa mattina il Consigliere delegato allo sport, Roberto Donati, e il Vicesindaco Daniele Sinibaldi, hanno visitato il campo polifunzionale del quartiere di Quattrostrade, recentemente oggetto di un importante intervento di ammodernamento e manutenzione straordinaria da parte del Comune.

Il campo, infatti, presentava una copertura significativamente ammalorata dal trascorrere del tempo e, per questo, il Comune l’ha sostituita completamente con una nuova struttura più performante, in grado di mantenere in maniera migliore la temperatura nella stagione invernale e di essere funzionale anche nella stagione estiva grazie ad un agevole sistema di aperture laterali.

Proseguono, dunque, gli interventi di ammodernamento e miglioramento degli impianti sportivi su tutto il territorio comunale.