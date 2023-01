Verso un nuovo commissario alla Ricostruzione: sarà il senatore ascolano Guido Castelli che succede a Giovanni Legnini

RIETI - Guido Castelli verso la nomina a commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. La notizia rimbalza dalle Marche: dunque sostituito l'attuale commissario Giovanni Legnini (che rimarrà in proroga fino al 14 febbraio come rivelato dalla deputata del Pd Irene Manzi). Si attende solo il visto della Corte dei Conti per avere l'ufficialità.

Castelli, avvocato, è attualmente senatore e membro di FdI dal 2019. Tra le sue esperienze amministrative si segnalano quella di sindaco di Ascoli Piceno per due mandati consecutivi e la più recente nella Regione Marche come assessore con deleghe a Bilancio, Finanze, Ricostruzione, Reti regionali di trasporto, Enti locali, Aree di crisi industriali.