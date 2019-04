RIETI - I candidati sindaci e le liste per i consiglieri presentate a Colli sul Velino.





Lista Amministriamo Insieme

Candidato sindaco: Alberto Micanti

Candidati consiglieri:

Libero Fattori

Ubaldo Formichetti

Giulia Locci

Giulia Malatesta

Migliorina Montani in Petrucci

Angelo Mugnos

Chiara Palenga

Francesco Panucci

Marco Siviero

Valeriano Valeriani





Lista Uniti per Colli

Candidato sindaco: Sandro Isidori

Candidati consiglieri:

Luca Ruggeri

Andrea Di Marco

Irene Formichetti

Damiano Marcucci

Gualtiero Ruocco

Mario Reitano

Alessia Alessia Marchetti





Lista L'Altra Italia

Candidato sindaco: Damiana Magagnino

Candidati consiglieri:

Carmelina Cotardo

Anna Pedone

Niceta Camassa

Francesco Fuso

Vincenzo Rosafio

Romeo Cartelli

Giuseppe Guarino

Cosimo Piccino

Rosanna Casto

Vincenza Macagnino