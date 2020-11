RIETI - Lieve malore per l'assessore al Bilancio, Claudio Valentini, durante il consiglio comunale di questa sera, durante il quale si discuteva proprio di Bilancio.

E' stato chiamato il 118. Al momento le condizioni di salute sarebbero buone. Forse, l'assessore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Alcuni consiglieri hanno deciso di ridurre i loro interventi per rispetto di Valentini.

