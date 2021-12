Al Civico 20 le fiabe di Gianni Rodari e le avventure di Fiorina, la trota del Velino

RIETI - Letture ad alta voce e incontri con gli autori – ideali per bambini da 3 a 8 anni – oggi e domani all’hub Civico 20 di via dei Crispolti a Rieti. Gli appuntamenti, a cura del Gruppo Jobel e di un pool di scrittori e disegnatori reatini, rientrano nelle attività di Ci vuole un villaggio, una comunità in gioco per costruire futuro, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il primo incontro è in programma oggi alle 17,15: Francesca Di Franco e Brian Latini, del Gruppo Jobel, leggono Una viola al Polo Nord di Gianni Rodari, una lettura ad alta voce ideale per bambini da 3 a 6 anni. C’è posto per 15 persone, con la presenza di un adulto a famiglia.

Domani alle 17 il focus sarà sul libro Fiorina la trota salterina, una storia ambientata nelle fredde acque del fiume Velino, illustrata e raccontata con delicatezza e grande passione da Benedetta Bellucci, Simona Silveri, Roberta Giovannetti e Alessandro Caramalli. Le avventure di Fiorina sono adatte a bambini dai 5 agli 8 anni: anche per l’evento di sabato c’è posto al massimo per 15 persone, con la presenza di un adulto a famiglia.

Le attività sono gratuite; l’ingresso al Civico 20 è libero ma si raccomanda la prenotazione, scrivendo a coordinamento@ilsamaritanorieti.it; per gli adulti che accompagnano i bambini serve il green pass rafforzato.