RIETI - Si sta svolgendo in questi giorni a Cittareale il campo scuola della Protezione Civile riservato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni. “Immersi nel verde -spiega il presidente del Raggruppamento Operativo Emergenze Gianni Marchegiani- i ragazzi saranno impegnati alla scoperta della Protezione Civile e nella conoscenza della buona cultura della prevenzione, con vari corsi di autoprotezione, cartografia ed orienteering”. L’attività rientra nel Progetto Nazionale " Anch'io sono la Protezione Civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Inoltre rientra nel quadro delle iniziative per la diffusione della cultura di Protezione Civile dell’Istituto Nazionale Superiore Formazione Operativa di Protezione Civile: il campo di Cittareale è l’unico nelle aree del cratere sismico della Valle del Tronto e del Velino. “Siamo davvero contenti di essere stati scelti come sede -commenta il Sindaco di Cittareale Francesco Nelli- il nostro comune ha da pochi mesi creato un gruppo comunale di protezione civile e siamo felici che i nostri ragazzi possano divertirsi e nello stesso tempo imparare le buone pratiche dell’emergenza; una cultura in queste tematiche è essenziale per vivere il nostro territorio e non solamente riguardo il sisma ma anche a tutte le altre emergenze, come ad esempio quella dell’anno passato relativa agli incendi boschivi”.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35



