Rieti, sportello d'ascolto e sostegno psicologico a distanza

RIETI - E' partito grazie alla cooperazione tra il Distretto Sociale Rieti 3 e la cooperativa "Le nuove chimere", gestore dei servizi di assistenza scolastica per il comune di Cittaducale, Fara in Sabina e per l'Unione dei Comuni "Alta Sabina", un nuovo servizio dedicato alla comunità: uno sportello di ascolto e sostegno psicologico a distanza.

L'iniziativa, che punta al benessere della comunità tutto (e non solo al "mondo Scuola") in questo delicato momento storico, si è resa possibile grazie alla disponibilità delle dottoresse Concetta De Filippis e Laura Fabbri, entrambe esperte psicologhe, che saranno a disposizione per rispondere al telefoni della linea dedicata, ascoltare, supportare e suggerire quanti sentiranno l'esigenza di un confronto. Il servizio è completamente gratuito per i cittadini. Gli sportelli di Cittaducale e "Alta Sabina" sono già partiti e presto lo sarà quello di Fara Sabina. Per Cittaducale è possibile prenotare un appuntamento con la dottoressa De Filippis al numero 3296346638; per i comuni del Distretto Sociale Rieti 3 il numero da contattare è il 3392463738.

