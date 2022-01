Il circolo del Pd di Cantalupo è intitolato a Davide Sassoli

RIETI - D'ora in poi si chiamerà Circolo Pd Cantalupo in Sabina “David Sassoli” il circolo del Partito Democratico di Cantalupo in Sabina.

Ad annunciarlo all'indomani della scomparsa dell'eurodeputato e presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il direttivo del Circolo Pd di Cantalupo.

Il comunicato

«Il Pd di Cantalupo in Sabina ha deciso di intitolare il proprio Circolo a David Sassoli, per ricordarne lo stile sobrio e corretto con il quale ha saputo trasmettere all'Europa i valori di un popolo intero, con l'esempio, l'umanità, la partecipazione e la correttezza politica. Un uomo semplice figlio dell'Italia migliore».