RIETI - Annuncio per le donne Sabine dai 20 ai 90 anni: arriva il parrucchiere più famoso d’Italia, a Cantalupo, per reclutare attraverso un casting donne per il suo programma, Il Salone delle meraviglie. E’ uno dei fenomeni del momento la trasmissione “Il salone delle meraviglie 2020” di Federico Fashion Style in onda su Real Time. Lui è l’hair stylist Federico Lauri uno dei parrucchieri più famosi d’Italia con Saloni a Roma, Milano, Sardegna e nella sua Anzio. Nel corso delle varie puntate della trasmissione Federico Fashion Style apre il suo salone a diverse clienti alle quali realizza stupefacenti rivoluzioni sia nel taglio che nel colore dei capelli.

A lui si affidano clienti molto esigenti, di tutti i ceti sociali fino alle vip, da Alba Parietti a Paola Turci, Claudia Galanti, Aída Yéspica, Giulia De Lellis fino a Valeria Marini. Per il suo programma itinerante ora sbarcherà in Sabina, a Cantalupo. La redazione de Il Salone delle Meraviglie sarà in Sabina lunedi 31 agosto per il casting del nuovo programma itinerante. Si cercano donne dai 20 ai 90 anni di Cantalupo o zone limitrofe che sognano di fare un cambio look. Appuntamento presso l’Anfiteatro San Biagio dalle ‪14.30 ‪alle 20. Per prenotare il casting si può chiamare il numero 340-4746127.

Tornando al programma, il Salone delle meraviglie è diretto da Aldo Iuliano, ha come protagonista Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, che in ogni puntata, seguito dalle telecamere, nei suoi saloni, racconta le sue giornate alle prese con le clienti. Dopo l’emergenza Coronavirus, Federico Fashion Style ha riaperto i suoi Saloni per riportare un po’ di colore e regalare una bella piega. La trasmissione è ricominciata a giugno con lo “Speciale riapertura”, una puntata particolare che sanciva la ripresa dell’attività e dello show dopo l’emergenza nella formula classica con le nuove puntate il martedì alle 22 su Real Time. Il programma si incentra sull’attività di Hair stylist di Federico e sulle acconciature e le sorprendenti invenzioni stilistiche che l’esperto è in grado di realizzare nei suoi diversi negozi. Lunedì 31 agosto per chi vuole c’è il casting a Cantalupo.

