Rieti, un branco di cinghiali a ridosso della Terminillese / Foto

RIETI - Prima soltanto al tramonto o nelle ore serali ora, in tutta tranquillità, anche di mattina. E' ormai di casa - è il caso di dirlo - un numeroso branco di cinghiali che da diverso tempo si spinge fino a pochi passi dalla Strada Terminillese in un prato in prossimità dell'incrocio con via Mariani. Una presenza ingombrante che non è sfuggita agli inquilini delle palazzine vicine che li osservano da dietro i vetri non nascondendo una certa preoccupazione per l'estrema vicinanza con le loro abitazioni in particolare una che è priva di recinzione in alcuni punti e che ha visto alcuni animali portarsi quasi nel cortile di casa.

Questa mattina il branco, circa una decina di esemplari con cuccioli al sèguito, ha di nuovo preso possesso del prato per poi risalire verso l'area collinare di Castelfranco. Non è la prima volta che in zona viene segnalata la presenza di questi ungulati selvatici spesso fotografati nelle vicinanze della chiesa di San Francesco Nuovo nel quartiere di Piazza Tevere o attraversare al galoppo via Palmiro Togliatti durante le loro incursioni notturne cittadine.

