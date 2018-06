di Andrea Scasciafratte

RIETI - Il Trofeo Città di Rieti accende il centro. E porta in trionfo il ciociaro Andrea Cacciotti che, senza un compagno di squadra, sorprende tutti nel finale e si aggiudica la sua prima corsa di stagione.



Un piccolo capolavoro per il giovane corridore della Petroli Firenze che, dopo aver ripreso il fuggitivo Andrea Di Renzo, sfreccia solitario lungo via Cintia e taglia a braccia alzate il traguardo di piazza Vittori. Alle sue spalle, staccati di una manciata di secondi, Filippo Fiorelli e Nicolò Ferri.

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50



