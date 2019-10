© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In pieno periodo autunnale è con piacere che Antrodoco si prepara a ricevere e ad ospitare per la sesta volta consecutiva la Cicloturistica Le Vie del Marrone.L’appuntamento con tutti gli appassionati di cicloturistiche e di pedalate senza fretta è fissato per venerdì 1° novembre nella certezza che la macchina organizzativa dell’Asd Mtb Monte Giano possa funzionare a puntino come veicolo di promozione dello sport delle due ruote verso il pubblico e i non addetti ai lavori creando un perfetto connubio tra la mountain bike e il “marrone”, prodotto pregiato di Antrodoco e di tutta l’alta valle del Velino.Il percorso di 34 chilometri presenta un dislivello di 1450 metri distribuito su tre salite di 2-7-8 chilometri con pendenze significative che toccano in alcuni punti il 30%.Il lungo presenta tre varianti che si ricollegano al corto di 27 chilometri (1050 metri di dislivello) incrociandosi in tre punti.La prima salita si incontra subito dopo la partenza dal centro di Antrodoco: 2,3 chilometri con pendenza media al 9% e punte al 14% in corrispondenza del primo single track sempre nelle vicinanze dell’abitato antrodocano. La seconda di circa 7 chilometri porta nella zona di Rocca di Fondi con annessa salita che si può dividere in due tratti con un breve raccordo su asfalto. Nel secondo tratto verso la fine, è necessario scendere dalla bici per il superamento di alcune scale. Raggiunto il punto più alto, si scende verso Borgo Velino affrontando tre single track con sosta in piazza e primo pit-stop con un abbondante ristoro a base di crostate fatte in casa, frutta e bibite.La terza salita (di 8 chilometri) conduce ai piedi della Forchicchia con tratti sopra al 20% e una volta giunti in quota si percorre il single track di San Francesco fino al secondo ristoro (caldarroste, bruschetta, formaggio e vino) a seguire in discesa, i castagneti di Antrodoco per giungere in località Rocchetta dalla quale si può vedere tutto l'abitato di Antrodoco dall'alto) e poi le classiche scalette per tornare al centro di Antrodoco per il pranzo, le premiazioni per i gruppi più numerosi e l'estrazione dei premi a sorteggio solo per i presenti.La quota agevolata di iscrizione è di 15 euro da sottoscrivere entro il 27 ottobre, 20 euro la mattina del 1°novembre. La quota comprende l’uso delle docce, i ristori lungo il percorso e il pranzo finale. Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo mtbmontegiano@gmail.com .