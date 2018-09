RIETI - Grande successo per la serata di Gala organizzata dall’Istituzione formativa Rieti alla Fiera Mondiale del Peperoncino che si è svolta domenica sera.



Nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, l’ente della Provincia di Rieti che organizza percorsi formativi sul territorio è riuscita a chiudere brillantemente la cinque giorni che l’ha vista protagonista insieme al Ristorante Roma di Amatrice, a pranzo e a cena, nei Giardini del Vignola durante l'edizione 2018 di Rieti Cuore Piccante.



Per evitare brutte sorprese infatti domenica sera i ragazzi del Cfp di Amatrice, insieme al gruppo Alpini di Amatrice "Bucci Giuseppe" che hanno collaborato all'organizzazione della serata con il Rotary di Rieti e l’Accademia Italiana di Cucina, hanno allestito l’aperitivo e l’antipasto di salumi e formaggi con prodotti del territorio nella splendida cornice dei giardini del palazzo della prefettura per poi servire le altre portate nell'elegante ambientazione della prospiciente hall del Grand Hotel Quattrostagioni servendo un menù composto da Gricia , Amatriciana, Sella di vitello con patate e per finire la torta Mimosa.



Oltre alle personalità del territorio, il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, il prefetto Giuseppina Reggiani, il presidente della provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi, la presidente dell'Ifr, Licia Alonzi, il Comandante della Finanza Michele Giovanni Messa, hanno partecipato il presidente del Rotary di Rieti, Francesco Palomba, il governatore Rotary distretto 2080 Patrizia Cardone, il past governatore Claudio De Felice e Renata Pancini e Fabrizio Burroni del Rotary club of Woodbridge Canada distretto #7070, finanziatori del progetto che prevede la fornitura di attrezzature per il catering in favore dell'Alberghiero, cui sono destinati anche i fondi raccolti da Rotary e Accademia della Cucina con i loro iscritti che hanno partecipato alla serata.

Mercoled├Č 5 Settembre 2018



