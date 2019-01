© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ stato il presidente Alessandro Volpi a riassumere un anno ricco di soddisfazioni e di nuovi slanci per la prestigiosa associazione “Cavalieri del cavallo Tolfetano” di Cottanello. Un sodalizio che ha permesso di diffondere a livello nazionale, la cultura e la tradizione antica dell’allevamento di questa razza tipica della maremma laziale: il buttero. Tempo dunque di bilanci per l’associazione che ha visto le proprie esibizioni equestri in gruppo ormai sempre più richieste.Un anno da incorniciare in cui i cavalieri si sono esibiti in eventi nazionali ed internazionali di particolare rilevanza come il "Longines global champions tour" allo stadio dei Marmi a Roma, “Cavalli sul lago” a Marta (Vt) oppure nel “Atina summer tour” per non parlare del prestigioso “Fieracavalli” a Verona.Le tradizioni dei butteri, legate alla natura e ai ritmi lenti delle stagioni, si esprimono soprattutto attraverso la figura dei butteri maremmani, i pastori a cavallo, uomini che ancora oggi custodiscono e mantengono vive le usanze e i segreti di questa terra. Un’annata veramente esaltante che ora proietta questa associazione con le sue esibizioni equestri sul grande palcoscenico nazionale.I 15 CAVALIERIAlessandro Volpi (presidente), Antonio Volpi, Gianni Toschi, Fabrizio Gilestri, Alessandro Pezza, Giacinto Giannini, Luca Giannini, Raffaella Castrechini, Romolo Masci, Francesco Giannini, Giampiero Calagreti, Stefano Ercolani, Simona Gennattini, Fabio Capuano, Massimo Boldrini.