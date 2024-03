Casperia, la formazione nel calcio di Gianni Petrocchi, con Caso e Nanni

RIETI - "IdeAzioni Innovative. Per una diversa visione del giocare". E’ il libro edito da Morphema Editrice, che verrà presentato domenica pomeriggio a Casperia da Gianni Petrocchi.

Un passato da calciatore, tecnico e soprattutto studioso del gioco del calcio attualmente responsabile del settore giovanile professionista e responsabile metodologia Ternana Calcio, che presenta ora la sua seconda opera in un contesto a lui caro, come lo è Casperia, paese d’origine del padre. La presentazione domenica presso la Sala della Cultura alle 16 avverrà sotto l’egida dell’Associazione Allenatori di Rieti, nella persona del presidente provinciale Stefano Valentini ed è aperta a tutti e naturalmente anche ai tecnici del territorio. Seguirà una tavola rotonda sul tema “tra innovazione e tradizione”, con la presenza di personaggi noti del mondo del calcio professionistico, tra gli altri Mimmo Caso e Franco Nanni e del calcio dilettante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interverrà il presidente Aiac Regionale, Sergio Roticiani. “Il libro IdeAzioni Innovative - spiega l’autore - stimola, attraverso un piacevole percorso teorico-formativo, la creazione di un’idea pratica di attività contenente tutte le più recenti evidenze scientifiche, estrapolando dalla gara le caratteristiche fondamentali per creare i propri Design didattici. Si parla troppo genericamente «ci alleniamo, come giochiamo», ma quali sono in realtà questi elementi, questi ingredienti essenziali? Il processo di insegnamento - prosegue Petrocchi - e di formazione calcistica, deve essere assolutamente coerente con il nostro giocare, considerando le problematiche poste dal rivale e le nostre potenzialità, cercando di rendere più «live e reali» possibile i movimenti e le nostre azioni tecnico-tattiche in allenamento e apportare miglioramenti alla comprensione del nostro gioco. Così in questo modo lentamente stimoleremo e arricchiremo il bagaglio di competenze e di conoscenze sia individualmente che collettivamente”.