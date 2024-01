Impresa del Casperia: battuta la capolista Castrum Monterotondo 2-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima categoria il Casperia torna al successo al “Gaetano Rinalduzzi” di Montopoli infliggendo alla capolista Castrum Monterotondo la prima sconfitta della stagione. La formazione guidata da Andrea Capulli s’impone per 2-1 pur disputando tutta la ripresa in inferiorità numerica e nei minuti finali della gara subisce anche la seconda espulsione ma non perde un colpo e domina gli avversari in ogni zona del campo. Da notare che il gol degli ospiti arriva praticamente a gara finita mentre i padroni di casa avrebbero potuto cogliere un risultato ancora più largo.

Il primo tempo

Il Castrum Monterotondo si affaccia nell’area avversaria nei minuti iniziali dell’incontro con una rovesciata in area di Delle Side al 12’ su assist di Erbo ed al 16’ con un calcio di punizione di Costantini che serve Gatti ma la conclusione sorvola la traversa. Al 18’ Cristofalo respinge un tiro insidioso di De Angelis e due minuti dopo un’incursione di Ubah viene deviata in calcio d’angolo. Al 24’ e 25’ due tiri piazzati di Mandorlini vengono respinti da Magnerini e Sansoni ed al 26’ ci prova Williams ma non si lascia sorprendere Cristofalo che rilancia per i compagni in attacco e la prima emozione della partita avviene in questo frangente quando Delle Side centra la base del palo dopo un rimbalzo su una zolla. Al 28’ riparte il Casperia con Polidori che calcia di poco a lato imitato al 37’ da Ramazzotti. Al 42’ i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione diretta del capitano Facchini che da ultimo uomo atterra al limite dell’area Delle Side: il relativo calcio di punizione di Costantini viene poi respinto.

Il secondo tempo

La ripresa vede subito un Casperia ancor più incisivo e determinato ed al 4’ passa in vantaggio su calcio di rigore di Ubah concesso dall’ottimo arbitro Borra per un intervento falloso in area di Gatti sul medesimo giocatore. Il vantaggio galvanizza Ricci e compagni e si registrano continue azioni offensive della squadra di casa: al 16’ un bel tiro di Ramazzotti che approfitta di un errore difensivo degli avversari; al 20’ assist di De Angelis per Nobili e tiro finale di Ubah respinto da Cristofalo; al 21’ ancora Ubah crea scompiglio nelle retrovie avversarie ed al 22’ ancora con Ramazzotti.

Al 29’ arriva il meritato raddoppio: su assist di De Angelis s’invola verso la porta avversaria Bonifazi che mette a segno il gol del 2-0. Al 35’ accenno di rissa in campo e ne fanno le spese per scorrettezze reciproche Cirasella e Nobili che rimediano il cartellino rosso ed a tempo quasi scaduto arriva poi il gol della bandiera di Rosini per il Castrum Monterotondo ma ormai inutile ai fini del risultato.

I commenti

Massimo Petrocchi, dirigente Casperia

«Una vittoria più che meritata considerando anche le tante occasioni create: potevamo ottenere un risultato più largo vista la grande prestazione di tutta la squadra: muscoli, idee e buona volontà coronano un successo di alto livello ottenuto contro una squadra che finora non aveva mai perso».

Il Castrum Monterotondo non rilascia dichiarazioni.

Il tabellino

Casperia: Sansoni, Williams, Facchini, Guidi, Nobili, Magnerini (36’st Di Folco), De Angelis, Ramazzotti (25’st Bonifazi), Ricci (40’st Di Mario), Polidori, Ubah (45’st Leti). A disp. Antonelli, Flamini, Pitotti, Lugini. All. Andrea Capulli

Castrum Monterotondo: Cristofalo, Erbo, De Felice, Mandorlini (4’st Conti), Cirasella, Gatti (34’st Rosini), Scarafile (29’st Vitali), De Nardo (29’st Cara, 36’st Raffaelli), E.Delle Side, Costantini, Bersanti . A disp. Morgante, Alivernini, Luci, L.Delle Side. All. Massimo Bruni

Arbitro: Borra di Roma2

Marcatori: 4’st rig. Ubah, 29’st Bonifazi, 47’st Rosini

Note: espulsi 42’ pt Facchini, 35’st Cirasella e Nobili. Ammoniti Bonifazi, Ricci, Williams, Magnerini, E.Delle Side, Gatti, De Felice; angoli 1-4