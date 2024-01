I carabinieri inseguono e mettono in fuga un ladro

RIETI - Pensava di agire indisturbato il malvivente che nella nottata scorsa ha perpetrato un furto di pochi euro da un distributore automatico di bevande all’interno di un supermercato sulla Via Salaria di Scandriglia. Non aveva fatto i conti però con i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto e con il massiccio dispositivo notturno di controllo del territorio posto in essere proprio per prevenire/reprimere reati contro il patrimonio.

Infatti, appena dopo l’attivazione dell’allarme presso l’esercizio commerciale, numerose auto delle Stazioni e dell’aliquota Radiomobile dell’Arma di Poggio Mirteto, sono immediatamente gravitate sul posto e, dopo un rocambolesco inseguimento, terminato a svariati chilometri dal luogo del fatto, l’autore del furto si è visto costretto alla fuga a piedi nelle campagne e ad abbandonare quindi l’autovettura, successivamente risultata oggetto di furto nella mattinata precedente in un comune limitrofo.

L’auto è stata recuperata e posta sotto sequestro. Ora i Carabinieri indagano per identificare compiutamente il soggetto ed assicurarlo alla giustizia.