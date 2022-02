RIETI - Dosi di hashish nascoste in un cassetto: arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Passo Corese, durante controlli finalizzati al contrasto di sostanze stupefacenti, hanno perquisito l'abitazione di un uomo di 25 anni, già noto alle forze di polizia.

Nascosti in un cassetto, sono stati rinvenuti 37 grammi di hashish già suddivise in dosi e un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato in flagranza.