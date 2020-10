Rieti, infastidiva clienti e avventori di un centro commerciale: intervengono i carabinieri

RIETI - Infastidiva clienti e avventori del centro commerciale "La Galleria" in via Micioccoli. Intervengono i carabinieri. Momenti di tensione e attimi di paura nel pomeriggio odierno poco dopo le 16 nel parcheggio antistante il centro commerciale reatino dove un cittadino extracomunitario ha creato disordine e disturbato i clienti del supermarket con urla, grida e lancio di oggetti.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e sul posto si sono portate più pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile del comando di Rieti. L'uomo è riuscito ad allontanarsi a piedi prima dell'arrivo degli operatori dell'Arma dileguandosi. Immediatamente sono state diramate le ricerche nelle vicinanze del centro commerciale in via Ricci e viale de Juliis. Secondo quanto appreso l'extracomunitario non sarebbe stato poi rintracciato nonostante un lungo pattugliamento delle aree limitrofe.

