Giovedì 28 Marzo 2024, 11:16

RIETI - Non aveva evidentemente colto la portata delle misure restrittive a cui era stato sottoposto un cittadino italiano, 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi criminosi nell’ambito delle sostanze stupefacenti.

L’uomo, infatti, a seguito di un primo arresto eseguito, alla fine dello scorso anno, dai militari della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, era stato sottoposto all’obbligo di firma da doversi eseguire presso i Carabinieri della Stazione di Scandriglia in Passo Corese. Egli, però, in più di un’occasione, senza alcuna giustificazione, non si era presentato in caserma nell’orario previsto.

Per tali motivi, l’Autorità Giudiziaria reatina, prontamente informata dal Reparto operante, lo aveva sottoposto alla più restrittiva misura degli arresti domiciliari.

Nemmeno quest’ultimo provvedimento ha però sortito alcun effetto nei confronti dell’uomo che, negli ultimi giorni, era stato sorpreso dai militari, in due distinte occasioni, fuori dal proprio domicilio senza addure alcuna valida giustificazione.

L’Arma di Scandriglia ha così provveduto a informare l’Autorità Giudiziaria circa le ulteriori mancanze del predetto il quale, in esecuzione di apposita ordinanza di aggravamento, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti.