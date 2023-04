Rieti, evade i domiciliari: arrestato in flagranza dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Farfa hanno tratto in arresto un quarantenne del luogo, per evasione dagli arresti domiciliari.

I militari, durante un sevizio di controllo del territorio, non hanno trovato l’uomo all’interno della propria abitazione, sebbene fosse sottoposto, dallo scorso mese di ottobre, al regime degli arresti domiciliari.

Le immediate ricerche diramate a tutte le pattuglie dalla Centrale Operativa della Compagnia di Poggio Mirteto hanno permesso di rintracciare il quarantenne a Poggio Nativo.

L’uomo non è stato in grado di fornire ai Carabinieri intervenuti alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, né alcun altro valido motivo che potesse giustificare l’allontanamento dal luogo di detenzione.

Per tale ragione, il quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di evasione. Dopo il fotosegnalamento, è stato ricondotto presso la propria abitazione e nuovamente posto agli arresti domiciliari.