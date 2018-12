TERMINILLO

RIETI - Rieti si prepara ad accogliere il 2019 con la festa in piazza Mazzini (nella foto, la manifestazione dello scorso anno). Il programma della serata di San Silvestro prevede dalle 22 l'animazione di Stella Stai Band e dj set, con la presenza di Alessia Macari, nota al pubblico televisivo per essere stata «la ciociara» di Paolo Bonolis in «Avanti un altro» e per aver vinto il «Grande Fratello Vip». Si riderà poi con I Sequestrattori, duo comico, in passato nel cast di «Zelig Off». Per evitare problemi molta attenzione sarà dedicata alla sicurezza: vietate le bottiglie di vetro e anche gli spray al peperoncino. «In piazza Mazzini avremo due pattuglie della Polizia locale che chiuderanno gli accessi all'area dei festeggiamenti - spiega il comandante della Polizia municipale di Rieti, Massimo Belli. - Ci sarà la presenza delle forze dell'ordine, con carabinieri e polizia. Posizioneremo anche una stazione mobile dove sarà presente la protezione civile». In piazza ad aspettare il nuovo anno ci sarà il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti. «Brinderò con i miei concittadini - spiega il sindaco - sperando insieme a loro in un avvenire migliore e, naturalmente, mettendoci tutte le energie perché ciò possa accadere. Ogni anno ci aspettiamo qualcosa di meglio, in realtà dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie perché le speranze da sole non bastano. L'augurio per la mia città è quello di re-incrociare la strada di lavori importanti, siano essi pubblici che di iniziativa privata». Il sindaco sarà in prima fila domani anche al concerto in programma domani alle 21 al teatro Flavio Vespasiano di rieti con la Roma Sinfonietta. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.Al Terminillo salta, invece, per assenza di neve, la fiaccolata dei maestri di sci sulla pista Togo, mentre c'è chi si organizza per un Capodanno alternativo in convento: a Fonte Colombo sono una trentina i partecipanti, provenienti da ogni dove, che si ritroveranno questa sera a partire dalle 19 per la santa messa e il Te Deum, a seguire l'adorazione, la cena condivisa e la festa, aspettando l'anno che verrà.Daniela Melone