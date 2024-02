Valle del Peschiera punta sul fattore campo contro Vjs Velletri. Pezzotti: «Serve grande applicazione»

RIETI - Il Valle del Peschiera torna al Gudini: domani alle 11 è ospite la Vjs Velletri. Il match di andata terminò 1-1.

I reatini in casa hanno raccolto 20 punti, il doppio di quelli raccolti fuori dalle mura amiche. Il Gudini può dare quindi una marcia in più ai ragazzi di mister Pezzotti. La Vjs Velletri è una squadra quadrata nonostante qualche difficoltà in fase realizzativa. Ai rossoblù i tre punti sono fondamentali in ottica di classifica.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Torniamo in casa per affrontare una partita importante. Mancano sempre meno partite e quindi meno punti per raggiungere i nostri obiettivi. Obiettivi che sono in ballo per tutti. Non sarà facile. Loro sono una buona squadra, all’andata fu una delle poche partite dove andammo in difficoltà. la settimana è passata molto bene anche dopo la sconfitta che nessuno si aspettava domenica scorsa. Se i ragazzi metteranno l’applicazione che hanno messo nella maggior parte delle partite possiamo fare grandi cose».