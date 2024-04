Il Fc Rieti chiama a raccolta la città: «Tutti allo stadio gratis». Il 21 e il 28 aprile nel giorno della possibile promozione

RIETI - Il Rieti è a un passo dalla conquista dell'Eccellenza. Quattro punti appena, dividono la società amarantoceleste dal grande salto nella massima categoria regionale, gli stessi 4 punti che Tramontano e compagni potrebbero fare loro nelle prossime due sfide casalinghe consecutive, contro un Tor Lupara ormai in disarmo e già retrocesso aritmeticamente in Prima categoria e quel Valle del Peschiera attualmente terzo in classifica che proprio alla penultima anche con un pareggio potrebbe brindare alla conquista del gradino più basso del podio.

L'iniziativa

E col Monterotondo che domenica dovrà accontentarsi di assistere inerme da spettatore 'non partecipante' quanto accadrà nella 32esima giornata del girone B, il Rieti avrà l'opportunità reale di dilatare l'attuale vantaggio di tre punti e farli diventare 6, tanti quanti gli eretini potrebbero conquistarne al massimo tra il 28 aprile e il 5 maggio sperando - nella migliore delle ipotesi - in un improbabile spareggio in campo neutro.

Una situazione, insomma, che pone il Rieti nelle condizioni ideali per immaginare già la festa e condividerla con la città, coi tifosi, con gli sportivi, ma anche con tutti coloro che da settembre a oggi hanno sostenuto e seguito da vicino le vicende calcistiche della prima società venuta alla luce dopo pochi giorni dal fallimento del club che deteneva la matricola storica.

Per questo, sia Rieti-Tor Lupara di domenica 21 aprile (ore 15), che Rieti-Valle del Peschiera del prossimo 28 aprile (orario suscettibile di modifica visto che la mattina alle 11 allo Scopigno ci sarà Amatrice Rieti-Romulea) sarà a ingresso gratuito, proprio per agevolare un'affluenza e una partecipazione massiccia, specialmente per il 28, quando andrà in scena un derby che promette sin d'ora spettacolo.

Tutto questo è reso possibile grazie al sostegno del main sponsor amarantoceleste, vale a dire l'azienda BigMat Ediltutto rappresentato da Ugo Rossetti (presente anche in organigramma) che ha voluto 'supportare' una volta di più la società sognando un epilogo di stagione in linea con i programmi d'inizio anno.