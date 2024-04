Terza: Città di Poggio Mirteto difende la vetta in trasferta, Spes Poggio Fidoni e Coresina in casa. Gare e arbitri

RIETI - Riparte il campionato provinciale di Terza categoria. A sei giornate dalla fine tutto è ancora da decidere con molte squadre ancora in lotta per le prime posizioni. Il fine settimana parte con la sfida ad alta quota tra Coresina e Montorio Romano. Occhio anche allo Spes Poggio Fidoni che riceve in casa Capradosso. Stimigliano vuole dire la sua in questo finale di campionato ma prima deve affrontare l’esame Toffia. Stesso discorso per lo Sporting Lisciano, impegnato in casa contro il Città di Mentana. La capolista Città di Poggio Mirteto, in trasferta contro lo Sport Sabina, vuole approfittare degli scontri diretti per allungare in vetta. Domenica mattina in campo Poggio Catino contro la Pro Marcellina. Chiude il ricco weekend il match tra Real Monteleone Sabino e Maglianese.

Programma gare e arbitri (XXI giornata)

Sabato 6 aprile

ore 15

Coresina – Montorio Romano

Arbitro: Filippo Sciarra di Rieti

Spes Poggio Fidoni – Capradosso

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Stimigliano – Toffia Sport

Arbitro: Azem Civic di Rieti

Sporting Mdc Lisciano – Città di Mentana

Arbitro: Marwa Allam di Rieti

Ore 16

Sport Sabina – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Matteo De Iulis di Rieti

Domenica 7 aprile

ore 11

Poggio Catino – Pro Marcellina

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

Ore 15

Real Monteleone Sabino – Maglianese

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 47

Montorio Romano 44

Spes Poggio Fidoni 43

Coresina 42

Stimigliano 41

Sporting Mdc Lisciano 38

Pro Marcellina 24

Città di Mentana 22

Toffia 22

Maglianese 21

Poggio Catino 20

Capradosso 13

Real Monteleone Sabino 11

Sport Sabina 5