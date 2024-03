Terza: derby Città di Poggio Mirteto-Maglianese e Stimigliano-Coresina. Gare e arbitri

RIETI - Ancora tutto in bilico nel campionato di Terza categoria che domani va in scena con la diciottesima giornata tra derby e scontri d’alta quota. Si parte con la grande sfida tra Stimigliano e Coresina, due squadre a caccia di punti importanti per restare aggrappate al treno delle prime della classe. Bella anche la sfida tra Toffia e Spes Poggio Fidoni. Capradosso vuole tornare a muovere la classifica nel match interno contro Poggio Catino. Domenica mattina in campo lo Sporting Lisciano che cerca i tre punti sul campo della Pro Marcellina dopo il pareggio esterno contro lo Sport Sabina. Sport Sabina che affronterà invece il Città di Mentana in trasferta. Montorio Romano cerca l’assalto alla vetta nel match contro il Real Monteleone Sabino. Alle 15 chiude il fine settimana la gara del Valletonda tra la capolista Città di Poggio Mirteto e Maglianese.

Programma gare e arbitri (XVIII giornata)

Sabato 2 marzo ore 15

Caprasosso – Poggio Catino

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Stimigliano – Coresina

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

Toffia Sport – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Domenica 3 marzo

Ore 11

Città di Mentana – Sport Sabina

Arbitro: Federico Galassetti di Rieti

Montorio Romano – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Pro Marcellina – Sporting Lisciano

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Ore 15

Città di Poggio Mirteto – Maglianese

Arbitro: Camilla Longarini di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 39

Montorio Romano 37

Stimigliano 37

Spes Poggio Fidoni 37

Sporting Mdc Lisciano 34

Coresina 33

Toffia Sport 22

Pro Marcellina 20

Poggio Catino 18

Città di Mentana 18

Maglianese 17

Real Monteleone Sabino 8

Sport Sabina 5

Capradosso 4