La rissa allo “Scopigno” costa cara a Fc Rieti e Sanpolese: multe e squalifche

RIETI - Multe e squalifiche per la rissa a fine gara tra Fc Rieti e Sanpolese, terminata con la vittoria degli amarantoceleste per 1-0 (gol di Tramontano al 10'). Per i fatti dello Scopigno il giudice sèportivo ha comminato al club amarantoceleste 500 euro di multa mentre 400 agli ospiti. Un giocatore del Fc Rieti squalificato, due per la Sanpolese oltre a un dirigente.

Le decisioni

Il Giudice Sportivo, infatti, analizzando il referto arbitrale e quello dei due assistenti di linea, oltre ad aver comminato un'ammenda di 500 euro al Rieti ("perché persone non identificate ma riconducibili alla società entravano sul terreno di gioco prendendo parte a una violenta zuffa con tesserati della squadra avversaria....") e di 400 euro alla Sanpolese (“perchè partecipavano alla zuffa e accerchiavano e facevano cadere a terra la persona che aveva aggredito il calciatore Moahmed Fanni con un pugno, colpendolo con calci e pugni al corpo e per aver ritardato l'inizio della gara"), ha inibito fino al 26 aprile il dirigente Lucian Tigler (Sanpolese) per aver minacciato e offeso l'arbitro oltre ad aver preso parte alla rissa.

Calciatori squalificati

Per quanto concerne i calciatori, invece, 5 giornate anche a Jonathan Di Corpo perché "al termine della gara partecipava a una zuffa con avversari.

Rientrava successivamente sul terreno di gioco senza maglietta e avvicinava l'arbitro minacciosamente rivolgendogl, nel contempo, espressioni irriguardose. Inoltre, 2 giornate di squalifica a Moahmed Fanni perché "a fine gara calciava con violenza il pallone verso gli avversari con l'intento di colpirli e partecipava a una zuffa con gli stessi" e 2 giornate di squalifica a Flavio Lipperi perché "al termine della gara rivolgeva espressioni irrispettose a un assistente arbitrale".

Per il Fc Rieti, paga solo Alessio Lommi, anche lui con 2 turni di squalifica che lo costringeranno a saltare la sfida di Monterotondo e quella interna col Riano in programma il prossimo 10 marzo "perché al termine della gara partecipava a una zuffa con avversari, spintonandosi vicendevolmente"